Melbourne: scopri ora i musei più esclusivi della città giardino

Che vi troviate a Melbourne solamente di passaggio o che siate intenzionati a restarvi per il resto della vostra vita non importa: un tour approfondito dei musei più esclusivi della capitale della cultura australiana non deve assolutamente mancare nella vostra lista delle cose da fare una volta giunti a destinazione!

Consigli prima di partire

Il primo, fondamentale step da effettuare ancor prima di pianificare i dettagli della vostra permanenza, è quello di richiedere il visto più adatto alle vostre esigenze. Per le vacanze di breve e media durata il nostro consiglio è quello di optare per l'E-Visitor Visa, che ha una durata di tre mesi ma è rinnovabile per altri tre. Se invece siete interessati a rimanere in Australia per motivi di lavoro per almeno un anno, avete più di diciotto anni ma meno di trentuno, potete fare richiesta del Working holiday visa, che vi consentirà di restare un anno in Australia, lavorando per almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro. Nel caso foste dunque interessati a trasferirvi senza portare con voi tutte le vostre cose nel corso del lungo viaggio in