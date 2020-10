Ore 18, Torino già deserta e il negozio in centro chiude: "Siamo già in lockdown"

Quando l'orologio segna le ore 18, nel centro di Torino come nel resto della città i bar, i ristoranti e le gelaterie chiudono le serrande . Il rumore della saracinesca che si abbassa è seguito da un silenzio quasi irreale, triste.

I commercianti rimasti aperti, molto spesso, rimangono nei loro negozi fino a orario di chiusura. I clienti però sono pochi, pochissimi e c'è chi, preso dallo sconforto, decide di chiudere il proprio esercizio commerciale poco dopo le 18 , in anticipo rispetto al normale orario prestabilito.

E' il caso di Alberto De Reviziis, commerciante di via Del Carmine e fondatore del comitato No Ztl Prolungata a Torino: "Dopo le 18, la situazione attorno al mio negozio è spettrale: tutto piano piano si spegne e il passaggio di persone, che è già rado a causa del periodo drammatico, si ferma quasi completamente, consegnandoci una via del tutto immobile. Il risultato? Chiudo anch'io".