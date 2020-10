Oltre 100 positivi in una Rsa di Susa, la Procura apre inchiesta

Un focolaio di coronavirus scoperto in una Rsa di Susa solleva l'interesse della magistratura, che decide di indagare. E così la Procura di Torino ha aperto un fascicolo K, ovvero riguardante "atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti", sulla situazione della Rsa 'San Giacomo' di Susa.

Nella struttura, 190 posti letto, 81 anziani e 25 del personale addetto risultato positivi al Covid. Un aumento rapido dei contagiati, che solo pochi giorni fa erano 40. Comunque molti dei positivi al tampone sono asintomatici. La segnalazione alla Procura è arrivata dai carabinieri, ma al momento non ci sono stati esposti.

In totale nel Palazzo di giustizia del capoluogo piemontese sono stati aperti - per lo più dopo segnalazioni e denunce - più di una trentina di fascicoli in relazione a diversi aspetti legati all'emergenza Coronavirus. Omicidio colposo è l'ipotesi di reato contenuta in alcuni fascicoli, ma la maggior parte è senza ipotesi di reato. Al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati. Nella seconda procura della provincia, quella di Ivrea, ce ne sono oltre venti.

"L'esplosione di casi di positività al Covid presso la RSA di Susa è un fatto molto preoccupante. Dopo la prima ondata, in cui la diffusione del virus è stata particolarmente violenta nelle Case di riposo, sono stati adottati efficaci protocolli per tutelare anziani ed operatori. Cosa è andato storto a Susa? Parenti, ospiti e lavoratori meritano risposte", ha detto la consigliera regionale Francesca Frediani (M5S). "Anche la Regione Piemonte ha precise responsabilità di controllo e vigilanza sulle RSA del Piemonte. Alla Giunta regionale chiederemo chiarimenti, e periodici aggiornamenti, sul caso specifico affinché si contribuisca a fare chiarezza".