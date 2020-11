Come approfittare del Superbonus 110% con cessione del credito

Per approfittare del Superbonus 110% è consigliabile affidarsi ad aziende serie e presenti sul territorio. COMIFE è esperta nella progettazione e installazione di sistemi per la riqualificazione energetica con pacchetti “tutto compreso”.

La sua proposta di efficientamento energetico riguarda gli immobili nella loro completezza e comprende interventi che spaziano dal fotovoltaico al solare termico, dal cappotto termico alla realizzazione di impianti termici, fino alla sostituzione dei serramenti. E’ tutto compreso perché l'azienda lavora con la formula “chiavi in mano” e si occupa di tutte le pratiche burocratiche necessarie per ottenere il superbonus 110%.

Non si dispone di sufficienti risorse economiche per efficientare l'immobile?

È possibile comunque eseguire tutti i lavori nell'abitazione cedendo il credito fiscale all'azienda che realizza l'efficientamento e approfittando dello sconto in fattura. Grazie ai nuovi strumenti indicati nel “DL Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n. 34).

Per ulteriori informazioni visita il sito www.incentivienergetici.it, ricordando che con COMIFE il preventivo è TOTALMENTE GRATUITO e senza impegno.

COMIFE SRL www.incentivienergetici.it