Il Comune promuove "Novembre mese dell'educazione": progetti e attività innovative per la scuola

‘Novembre, Mese dell’Educazione’ è l’evento promosso dell’assessorato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Città di Torino, a cui collabora ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile –. Partirà nei prossimi giorni con una serie di progetti e attività che sperimentano nuove modalità di fare scuola.

L’iniziativa propone importanti appuntamenti tra cui la prima edizione del Salone dell’Orientamento on-line (16-21 novembre), l’avvio delle sperimentazioni didattiche di EduLab nella ‘Scuola Centro Civico’ in via Bardonecchia 14, la presentazione del progetto del Centro Cultura Ludica ‘Walter Ferrarotti’ (20 novembre) in occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la Giornata internazionale delle Città Educative (30 novembre), che quest’anno festeggia il trentennale dell’attività.

Nel mese di novembre proseguirà, inoltre, il percorso avviato con scuole, associazioni e istituzioni culturali, musei e atenei per la sottoscrizione dei Patti Educativi di Comunità rivolti al primo ciclo scolastico. Il gruppo di lavoro istituito con i rappresentanti di Università e Politecnico, Indire - Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito di Torino, è ora impegnato alla stesura del progetto quadro, al cui interno potranno svilupparsi iniziative di prossimità.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Città http://www.comune.torino.it/servizieducativi/novembreeducazione/

“In un momento difficile che coinvolge tutta la comunità a causa dell’emergenza sanitaria – sottolinea Antonietta Di Martino, Assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Città di Torino - servono nuove proposte e iniziative che mantengano vivo e costate il rapporto con le famiglie, i bambini e i ragazzi. Un’obiettivo possibile grazie un’azione di coordinamento tra le istituzioni per cogliere idee e spunti di cambiamento e realizzare un potente fattore di innovazione, di inclusione sociale e culturale in un momento storico dove invece l’isolamento e il distanziamento, pur necessari, rischiano di avere un impatto negativo sotto diversi fronti”.

Uno degli obiettivi di ‘Novembre, Mese dell’Educazione’ è favorire, dunque, lo sviluppo di una Città Educativa come laboratorio dinamico di apprendimento che favorisca la partecipazione dei cittadini e a cui l’Amministrazione Comunale invita le istituzioni a contribuire segnalando entro il 7 novembre sul suo sito web www.comune.torino.it/servizieducativi/novembreeducazione/

le proprie iniziative online gratuite, dai webinar per insegnanti e cittadini alle lezioni per gli studenti, tutorial sul tema dell’educazione civica declinata in tutte le sue sfaccettature:

• studio della Costituzione

• diritto nazionale e internazionale

• legalità e solidarietà

• sviluppo sostenibile

• educazione ambientale

• tutela, valorizzazione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale e del territorio

• cittadinanza digitale

• sicurezza e benessere