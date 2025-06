Carbonio sotto esame: studenti e docenti protagonisti della transizione

"Azioni Concrete, Impronte Leggere. Educare alla transizione" è un progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziato da Aics - Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo.

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare percorsi di transizione che coinvolgono scuole, terzo settore, attivisti e comunità. Ha previsto delle attività di analisi della qualità dell'aria come mezzo per monitorare lo stato di salute del sistema e l'attivazione di azioni di citizen science che coinvolgano studenti e studentesse, docenti e policy maker nel calcolo dell'impronta di carbonio nei contesti in cui operano e vivono. La Circoscrizione 8 ha aderito al progetto, su proposta dell'associazione Lvia, come Sede e con gli Impianti sportivi Piscina Aversa/Parri e Piscina Lido.



3 classi dell'Iis "P.Levi" sono state coinvolte in un percorso di Pcto guidato dall'associazione Lvia, che ha previsto l'attività di analisi dell'impronta di carbonio espressa in termini di kgCO2eq. Il tool di calcolo utilizzato è stato predisposto da Rete Clima, partner tecnico di progetto.