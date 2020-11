Gtt potenzia le linee, rispettata la legge: l'affluenza media è del 30%

L’intensificazione del servizio di trasporto pubblico ha consentito oggi, primo giorno di attuazione della nuova ordinanza regionale, di mantenere un’occupazione dei mezzi al di sotto del limite del 50%. GTT si presenta quindi già in linea anche con le recenti disposizioni governative.

Questa mattina è stato effettuato un monitoraggio delle linee urbane dove si è registrata una media di affluenza di passeggeri attorno al 30%. In particolare sono state verificate le linee 4 e 18, che sono state potenziate sin da oggi in quanto entrambe strategiche per numero di passeggeri trasportati giornalmente e per la sensibilità delle zone servite. Le frequenze di passaggio sono state portate già da oggi a 5 minuti per la linea 4 e a 6 minuti per la linea 18.

La metropolitana ha operato con intervalli di passaggi di 3 minuti nell’ora di punta e non ha registrato punte superiori al 30%. Dalle ore 8:00 alle ore 10:00 di questa mattina non si sono evidenziate difficoltà, come testimoniano le immagini raccolte: le fermate sono sgombre e i mezzi rispettano ampiamente le nuove disposizioni. La tendenza è stata confermata nel resto della giornata. I limiti imposti alla capienza sono stati quindi ampiamente osservati.

I potenziamenti assumeranno carattere strutturale a partire da domani martedì 3 novembre e saranno tutti a regime entro mercoledì 4 novembre. L’obiettivo principale è quello di potenziare il servizio anche oltre l’ora di punta (ossia dopo le 9,00 del mattino). Tra i provvedimenti particolare evidenza merita il prolungamento della linea 50 sino a Porta Palazzo e quindi la realizzazione di una navetta sull’asse di corso Giulio Cesare che raddoppierà, nei fatti, unendosi alla linea 4, la disponibilità di posti sul percorso.

Altri interventi riguarderanno linee che servono altre aree di mercato nella città. Si passerà quindi strutturalmente da 12.000 corse al giorno a poco meno di 13.000. Nella tabella una sintesi delle linee, delle aree e degli intervalli previsti per questa rete rafforzata. Ovviamente proseguiranno gli interventi di inserimento, dove necessario, di turni aggiuntivi dietro coordinamento della Centrale Operativa SIS. Gli interventi di GTT non riguarderanno solo i giorni feriali nei quali, a seguito delle nuove disposizioni per la scuola, con il 100% di di didattica a distanza alle superiori, nonché della crescita del lavoro agile, la domanda di trasporto è sensibilmente diminuita.

Particolare attenzione verrà data anche al sabato e alla domenica, in relazione ai flussi verso i principali mercati e agli spostamenti verso il centro città influenzati anche dalle chiusure dei centri commerciali, con interventi di rafforzamento sulle linee 4, 18, 13, 55 e 56.