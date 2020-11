Malamovida in Vanchiglia, la richiesta dei residenti: "Ridurre tutto l'anno gli orari dei locali"

L'assessore della movida per risolvere i problemi legati al degenero del divertimento in zona Vanchiglia e una riduzione degli orari dei locali che somministrano alcolici. E' questa la doppia richiesta che alcuni residenti appartenenti al comitato "Riprendiamoci Vanchiglia" ha avanzato durante il diritto di tribuna dei giorni scorsi.

Due le raccolte firme che hanno supportato le proposte, una sottoscritta da 593 persone e l'altra da 508. Esasperati da una mala movida che non sembra essersi mai fermata anche durante il periodo del Covid, se non da venerdì scorso causa ordinanza, i residenti chiedono che i locali che vendono alcolici si fermino a mezzanotte dal lunedì al giovedì e la domenica e all'una il venerdì e il sabato.

Ed è da una denuncia di inerzia da parte dell'amministrazione che viene fuori l'idea dell'istituzione di un assessore alla movida, una figura che possa raccogliere istanze dei residenti, dei commercianti e regolamentare il divertimento e lo svago. Con i decibel che molto spesso sforano quota 75 contro i 50 permessi, i residenti chiedono comunque un intervento deciso del sindaco per tutelare il loro diritto al riposo.

Chi da tempi invoca l'istituzione di un "sindaco della notte" è Maria Grazia Grippo (Pd): "E' evidente che le misure adottate sin ora non siano servite. Serve una figura che faccia da collettore tra le diverse esigenze".



"Non mi limito a sottoscrivere con convinzione la richiesta, da parte dei residenti che hanno raccolto le firme, di regole chiare e di una figura che, in Giunta, si occupi e risponda di un fenomeno che deve diventare una vera e propria delega amministrativa. Chiedo fin da ora che sia rispettato anche a emergenza finita il diritto al riposo di chi risiede in Santa Giulia e negli altri quartieri con le stesse criticità" è il commento di Silvio Magliano.

"Mi auguro che l'Amministrazione abbia la volontà di garantire questo diritto. Gli episodi di frastuono, sporcizia e calca incontrollati, gravi sempre, sono diventati gravissimi, in quanto potenziale veicolo di contagio, negli ultimi mesi e nelle ultime settimane" conclude il capogruppo dei Moderati.