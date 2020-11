Mobilità sostenibile, a Torino sperimentazione di una nuova piattaforma digitale

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina un progetto sperimentale per testare un sistema gestionale proposto da Leasys Spa, società controllata di FCA Bank e attiva in diversi Paesi Europei nel settore della mobilità integrata.

La sperimentazione partirà da novembre e coinvolgerà un campione di duecento persone tra i dipendenti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e della joint venture FCA Bank chiamate a saggiare le funzionalità della nuova piattaforma digitale LeasysGO!, sviluppata sull’uso condiviso di vetture elettriche, con analisi delle performance tecniche e commerciali.

Al progetto sperimentale, che prevede l’utilizzo di sessanta vetture 500 totalmente elettriche di proprietà o nella disponibilità di Leasys, collaborerà la Città di Torino, che potrà servirsi dei risultati della sperimentazione, fornitigli gratuitamente, per orientare le proprie scelte sulle politiche della mobilità cittadina.

Insieme alla verifica della funzionalità del sistema gestionale e del software e dell’integrazione di quest’ultimo con quelle del veicolo elettrico (ad esempio blocco, sblocco, accensione e localizzazione), alla raccolta delle “user experience” degli utenti, durante tutto il periodo della sperimentazione verrà infatti tracciato l’impiego di ogni vettura, con data e ora di ogni viaggio, localizzazione del punto di partenza e di arrivo.

Tutte le autovetture della sperimentazione, facilmente identificabili grazie al posizionamento di un logo che agevolerà le operazioni di controllo del Corpo di Polizia Municipale, degli ausiliari del traffico e mediante i portali telematici in uso in città, potranno circolare nella ZTL centrale e romana, con esclusione delle vie e delle strade riservate al trasporto pubblico, ZTL Valentino e aree pedonali, e sostare gratuitamente negli stalli a pagamento delimitati da strisce blu.

“Quella della mobilità rimane una delle sfide più importanti per il futuro delle città – commenta l’assessora Maria Lapietra - Ridurre le emissioni è un obiettivo da raggiungere attraverso l’utilizzo di mezzi sempre meno inquinanti, come lo sono le vetture elettriche, e l'offerta di diverse modalità di trasporto, sempre più sostenibili, condivise e intelligenti. La sperimentazione di Leasys va in questa direzione”.