Emergenza Covid, da domani altri 22 posti letto all'Oftalmico

Prosegue all'ospedale Oftalmico l'allestimento dei reparti destinati ad accogliere malati Covid positivi. "In questo momento - ha spiegato ai microfoni di Rai News la direttrice Covid Elisabetta Sardi - abbiamo due reparti interi operativi, con 20 posti letto ciascuno, sempre tutti occupati e con un turn over rapidissimo".

La dottoressa Sardi spiega ancora che "domani apriremo altri 22 posti letto e speriamo entro la metà del mese di aprirne altri 15 al quarto piano".

Quanto alla situazione generale dell'emergenza evidenzia che "per fortuna in questo momento sulla nostra Asl non siamo ancora così in grossissima sofferenza per le terapie intensive, ma sicuramente per la sub intensiva e la media intensità sì".