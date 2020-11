Centomila euro di marijuana in un monolocale di Barriera di Milano: arrestate due persone [VIDEO]

Il loro comportamento era troppo insolito per non destare sospetti. E così è scattata la segnalazione che ha portato i carabinieri a fare un blitz, in quel monolocale di Barriera di Milano. All'interno, i militari hanno trovato (e sequestrato) 20 chili di marijuana per un valore di oltre centomila euro.



Poco prima alcuni passanti avevano visto due uomini scaricare in tutta fretta da un'auto alcuni scatoloni e abbandonarli in un locale al pian terreno, per poi allontanarsi velocemente. La stessa vettura è stata poi intercettata a Beinasco e le due persone a bordo - di 29 e 30 anni - sono apparsi subito nervosi e poco collaborativi con i militari.





E' così scattata la perquisizione e all'interno delle due scatole, nel monolocale di Barriera di Milano, sono state trovate decine di sacchi di plastica con al loro interno la sostanza stupefacente. Ogni busta era catalogata con un nome diverso, secondo la qualità della droga in essa contenuta: Critical, Dance hall, Elefant blue, Amnesia Hi – Pro, Amnesia hall 2, Amnesia Hy – Pro 2010, Critical+Lo2.