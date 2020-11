I benefici della cannabis light: conoscere e scoprire i nuovi orizzonti

Sul mercato è possibile trovare diverse tipologie di cannabis; esiste infatti, la marijuana light acquistabile liberamente, in quanto è un prodotto legale, in negozi fisici oppure su shop online. Un’alternativa alla marijuana light è quella medica che, in alcuni Stati, è acquistabile previa prescrizione medica ed è un ottimo palliativo per ridurre alcune sintomatologie.

La cannabis light mette in risalto il benessere offerto dal CBD

Dunque, anche se per decenni selezionatori e coltivatori non hanno fatto altro che concentrarsi su prodotti da ceppi di marijuana con alto contenuto di THC (e molti lo fanno ancora), attualmente è possibile scoprire il mondo della cannabis light e del CBD. Ora si sa che questo è un composto che possiede grandi potenzialità terapeutiche.

Molti lavorano e si dedicano alla produzione di cannabis light e così il CBD sta mettendo in secondo piano il ruolo da protagonista del THC.

La cannabis light non crea alcun tipo di sballo nel consumatore. Questi prodotti, attraverso il CBD, forniscono semplicemente una sensazione di benessere e di tranquillità.

La cannabis, ed i prodotti da essa derivati, con alto livello di CBD differiscono da quelli con alto contenuto di THC in termini di effetti sul corpo e sulla mente

Prima di tutto, è vero che si può riscontrare un certo cambiamento d'umore, anche utilizzando cannabis light, ma niente di così drastico da mutare il proprio atteggiamento in maniera poco controllata: non ci si ritroverà né bloccati a letto, né in una condizione di iperattività.

La sensazione più comune è quella di un rilassamento mentale e di benessere fisico.

La caratteristica più positiva dell’utilizzo di cannabis light, a basso contenuto di THC, è che predispone le persone a sentirsi a proprio agio.

In più può fornire benefici curativi e naturali rispetto a certi farmaci, di cui spesso si potrebbe evitare l’utilizzo.

Altri effetti positivi nell’uso della cannabis light

Ultimamente si è arrivati a dire che la sostanza del CBD contenuta nella cannabis light può aiutare a smettere di fumare (sigarette).

Alcuni esperti affermano che può essere utile nel gestire il diabete e nel trattare l'acne.

Esistono storie di persone che utilizzano questi prodotti per curare la fibromialgia, trattare la sclerosi multipla, i sintomi dell'insonnia e tanto altro ancora.

Si potrebbe dire che fumare marijuana light a basso contenuto di THC e ad alto contenuto di CBD è un po' come rivoluzionare il proprio modo di guardare le cose.

Scegliere e consumare marijuana da ceppi ad alto contenuto di THC (nei paesi in cui è possibile farlo) crea reazioni molto differenti nelle persone.

Optare, invece per quei ceppi di cannabis con alto livello di CBD può fornire svariati effetti positivi, a quanto pare.

Chi invece volesse ricercare marijuana che possiede un minimo (consentito) di THC e abbastanza CBD avrà comunque la possibilità di andare incontro alle sue esigenze e probabilmente troverà in questa scelta la migliore soluzione possibile.

In ogni caso, la scelta più giusta nella maggior parte del mondo, sembra essere proprio quella di non alterare il proprio stato fino ad estreme conseguenze.

In alcuni paesi, è consentito consumare solo marijuana light (a basso contenuto di THC) con alti livelli di CBD presenti.

Non si tratta solo di assecondare la legge o scegliere la situazione meno peggiore, anzi, quello che si ottiene è il raggiungimento di un sollievo che si propaga e lascia una sensazione duratura: un sano livello di benessere.

Riflessioni e considerazioni finali

Si può concludere, quindi, rivolgendo un pensiero a tutti quei coltivatori che stanno concentrando la loro attenzione nello sviluppo di questa rivoluzione light.

Estendere le coltivazioni di marijuana light e includere questa nuova possibilità produttiva nel mondo terapeutico, significa anche essere destinati a migliorare la genetica.

Si potrà stimolare ulteriormente la produzione di CBD e trovare cannabinoidi, terpeni e flavonoidi che risultino più sani per creare i migliori prodotti a base di cannabis light (a basso di THC).

La cannabis ad alto contenuto di CBD sta diventando il nuovo protagonista in scena e la combinazione dei suoi effetti positivi rappresenta una grande rivoluzione per tutti.

Tra l’altro, i fenotipi a dominanza di CBD sono una "novità aggiunta" dall'industria in maniera molto relativa.

Ci si aspetta, infatti, di vedere spuntare molti altri tipi di cultivar di questo tipo nel prossimo futuro.