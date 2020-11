Io Lavoro è più forte del Covid, ma la caccia all'impiego diventa tutta digitale

IoLavoro non cede al Coronavirus, ma si trasforma e diventa completamente digitale. La più importante fiera italiana dedicata al job matching , infatti, fissa l'appuntamento per il 2 e 3 dicembre dalle 10 alle 18, ma per garantire sicurezza e distanze si sposta sulla piattaforma www.iolavoro.org . Piattaforma dove le aziende che desiderano partecipare possono già registrarsi gratuitamente, accedendo al portale.

Organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro e promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario, è realizzata con i finanziamenti del Fondo sociale europeo. Nata nel 2005, IOLAVORO si è affermata negli anni come esperienza di successo, imponendosi come occasione per sostenere giovani e meno giovani nell’orientamento, nell’ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro, in ambito nazionale e internazionale, e come vetrina per le aziende per presentare le proprie vacancy, selezionare e incontrare più candidati nello stesso luogo.