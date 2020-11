Nasce in Piemonte Cisl Reti, Nicola Milana segretario generale

Nasce anche in Piemonte la nuova federazione Cisl Reti . La costituzione è avvenuta oggi in videoconferenza alla presenza dei segretari nazionali della Cisl Reti, Vito Antonio Vitale e Salvatore Mancuso, dei segretari generali di Fistel e Flaei, Nicola Milana e Luca Pasquadibisceglie, e i segretari generali della Cisl Piemonte e Torino-Canavese, Alessio Ferraris e Domenico Lo Bianco.

La nuova Federazione nasce dalla volontà della Fistel Cisl (Federazione lavoratori della Informazione Spettacolo Telecomunicazioni) e della Flaei Cisl (Federazione lavoratori delle Aziende Elettriche italiane) di rendere più omogenea e coordinata la loro azione verso le istituzioni pubbliche e le aziende dei vari settori rappresentati. La Cisl Reti completerà compiutamente il suo iter costitutivo con il prossimo congresso, in calendario per il 2021.

“La costituzione della nuova federazione è una tappa fondamentale – ha detto il neo segretario regionale Nicola Milana, eletto nei giorni scorsi nella segreteria nazionale della Fistel Cisl – per costruire un futuro pieno di opportunità. Tra le priorità da affrontare nell'immediato c’è la digitalizzazione del paese e la costituzione di una rete unica. La pandemia sta dimostrando come lo smart working, le riunioni in videoconferenza e le lezioni a distanza, siano fondamentali per il lavoro, la salute, la formazione e l’istruzione”.