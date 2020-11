Decreto Ristori, Serritella (M5S): "Per la didattica digitale 5,6 milioni per il Piemonte"

"Nel Decreto Ristori 1.034.273 euro per la didattica digitale integrata nelle scuole di Torino. Una somma, questa, che fa parte degli 85 milioni di euro stanziati a livello nazionale, pari a 5.624.162 milioni nella Regione Piemonte e che permetteranno di colmare il gap digitale delle nostre scuole dotando tutti, in particolare le studentesse e studenti meno abbienti, di dispositivi e connessioni". Lo dichiara in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle Davide Serritella.

"Il Governo, e in particolare la ministra dell'Istruzione Azzolina, sta mettendo in campo ogni misura per fronteggiare al meglio la pandemia, limitare il più possibile le conseguenze negative sulla scuola di questa fase drammatica per tutti, e investire in innovazione", conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle.