Vasco torna Live a Torino per aprire il suo tour 2025

Dodici appuntamenti tra Nord e Sud per il nuovo tour che partirà proprio dal capoluogo piemontese e che riporterà il Blasco in città dopo tre anni. L’ultimo partecipatissimo concerto era stato infatti nel 2022.

I biglietti per VASCO LIVE 2025 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it/