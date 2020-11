"I poeti non sono superflui": in piazza Carignano versi liberi prima del lockdown [VIDEO]

Un passaparola a suon di versi sparsi, a poche ore dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm, che costringerà il Piemonte a un lockdown di minimo due settimane. È il flash-mob andato in scena questo pomeriggio a Torino, in piazza Carignano, per rivendicare il bisogno di cultura ed espressione artistica. Organizzato da Max Ponte, poeta, scrittore e ricercatore, e Valerio Vigliaturo, direttore del premio InediTO, ha radunato una decina di artisti, ciascuno con fogli, libri, pensieri in rima e non. Tra le diverse poesie decantate, anche un componimento del compianto Ivan Fassio, scomparso a settembre.

"Noi siamo figli di Dante - ha detto Ponte al pubblico presente -: come diceva Pasolini, la lingua italiana nasce come lingua letteraria. La poesia ci appartiene".

"Da domani vivremo di nuovo in clausura. Una pars destruens ci priverà nuovamente del piacere di una passeggiata all'aperto, il nostro rapporto con la natura verrà meno. E questo a causa della grande confusione che regna, dell'incapacità e dell'incertezza di chi ci governa. La pars costruens, invece, vuole sottolineare il ruolo fondamentale del poeta. Portiamo una differenza sostanziale, nell'umanità, e speriamo che l'attenzione verso l'arte e la poesia testimonino l'importanza del nostro spirito".

"In questi mesi - ha concluso - abbiamo parlato sempre e solo del corpo dell'uomo: è ora di tornare a occuparci anche dell'anima".