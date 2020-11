Piemonte zona rossa, Cirio: "Chieste ulteriori verifiche al governo, domani l'incontro con il ministro Speranza"

"Chiedo che venga prevista uniformità di trattamento per tutta Italia. Non posso chiedere alle attività piemontesi di chiudere quando in altre regioni, con situazioni difficili come quella del Piemonte, riescono a continuare a condurre una vita normale". Lo ha ribadito il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, uscendo questa sera dagli uffici di piazza Castello.

"Non ho spirito polemico, ma voglio tutelare il mio Piemonte - ha ribadito il governatore - e voglio poter dire ai piemontesi che le misure sono giuste perché sono quelle che servono".

"Ho chiesto ufficialmente al governo che il Piemonte e tutte le altre regioni siano classificati secondo i dati reali e non secondo dati di dieci giorni fa. Fortunatamente il governo ha accettato di ascoltarmi, chiedendomi di re-inviare i dati della nostra regione".

Domani il ministro Roberto Speranza alle 13.30 sarà alla conferenza delle regioni. Secondo Cirio "è un segnale positivo che speriamo porti ad ricevere le verifiche che abbiamo chiesto".