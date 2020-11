Negli ospedali dell'Asl To5 metà dei posti riservati ai pazienti Covid, strutture vicine al collasso

La seconda ondata del coronavirus sta portando al collasso molte strutture del torinese. La metà dei posti letto disponibili nel territorio dell'Asl To5, sommando gli ospedali di Moncalieri, Chieri e Carmagnola, è occupata da pazienti covid.

Sono 231 le persone ricoverate e le prospettive peggiorano ogni giorno, vista che l'affllusso dei nuovi malati non accenna a placarsi. 60 sono le persone affette da coronavirus ospitate al Santa Croce di Moncalieri, addirittura 83 al San Lorenzo di Carmagnola (ormai trasformato in Covid Hospital, tanto che il Pronto soccorso è stato chiuso), oltre ai 68 dell'ospedale di Chieri. E stiamo parlando di numeri di ricovero in reparto, in più ci sono almeno una ventina di pazienti nei vari pronto soccorso.

Gli ospedali faticano sempre di più ad accogliere nuovi malati e si cerca di liberare nuovi posti, accelerando quanto più è possibile le dimissioni degli altri ricoverati e di coloro che hanno superato le fasi più critiche della patologia.