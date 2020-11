Malati sotto il crocefisso: al San Luigi i pazienti ricoverati nella chiesa dell'ospedale [FOTO]

Sembrano non avere fine le difficoltà del sistema sanitario piemontese di recuperare posti letto per i malati Covid. Dopo le immagini di Rivoli, con pazienti a terra su grandine di campo, oggi è la volta del San Luigi di Orbassano.

Qui, in un ospedale che ospita circa 200 positivi al Coronavirus, è stato allestito un reparto dedicato ai pazienti Covid all'interno della chiesa del presidio sanitario. Sono circa una quarantina le barelle posizionate dagli uomini della protezione civile tra l'organo e la statua di San Luigi. A Orbassano le terapie intensive sono tutte occupate, così come sono 35 circa i caschi utilizzati per favorire la respirazione dei pazienti.

Le difficoltà dell'ospedale sono quelle di tutto il sistema sanitario piemontese. La ricerca affannosa di posti letto in qualsiasi luogo è motivata dal fatto di provare a dividere gli spazi "sporchi" da quelli "puliti". Un'impresa non da poco, come testimonia il fatto che si ricorra a una cappella dedicata alla preghiera per ospitare i pazienti Covid.

Nella giornata di oggi, l'assessore alla Sanità Luigi Icardi ha affermato che si stanno mettendo in pratica protocolli per ridurre i ricoveri, accelerare le dimissioni e potenziare le cure domiciliari. Se questo non dovesse avvenire, il sistema sanitario sarebbe in grado di reggere per altri 10 o 12 giorni. Non uno di più.

"Le immagini sono forti e ci danno il senso reale dell'emergenza che ci troviamo a vivere", commenta il sindaco di Orbassano, Cinzia Maria Bosso. E' difficile pensare come, davanti alla decisione di collocare dei letti presso una Cappella per ricavare nuovi posti, ci sia ancora chi non comprenda che è fondamentale rispettare le regole per diminuire i contagi, per consentire agli ospedali di offrire le cure necessarie e non mandare in affanno l'organizzazione".