Covid, al San Luigi di Orbassano restano vuoti i letti nella chiesetta dell'ospedale

Come era l'interno della cappella del San Luigi nei giorni scorsi. con tanti posti letto per i malati Covid

Per il momento restano vuoti i letti allestiti nella sala convegni e nella chiesetta dell'ospedale San Luigi di Orbassano, destinati per i pazienti a bassa intensità Covid.

Lo ha fatto sapere la direzione sanitaria, che in una nota interna annuncia il ripristino del corridoio per la mensa aziendale, che era stato interdetto perché porta anche alla chiesetta e alla sala convegni. Le brandine al posto dei banchi per i fedeli erano state piazzate nella chiesetta e nella sala convegni lo scorso 6 novembre, quando l'ospedale ha attivato il cosiddetto Peimaf, ovvero il Piano Emergenza Massiccio Afflusso Feriti, su indicazione dell'Unità di crisi regionale e del Dirmei, il Dipartimento interaziendale Malattie ed emergenze infettive.

La loro immagine era diventata subito il simbolo di questa seconda fase della pandemia e della pressione sugli ospedali piemontesi.