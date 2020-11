Nuovo lockdown: con Campagna Amica Torino, la spesa direttamente sulla tavola dei consumatori

A fronte dell’arrivo del nuovo lockdown, disposto dal Dpcm del 3 novembre scorso, anche a Torino e in provincia, gli agricoltori dei mercati e delle fattorie di Campagna Amica proseguono con il servizio di consegna a domicilio della spesa per far arrivare direttamente sulle tavole dei consumatori ortofrutta, latte, formaggi, carne, miele, salumi, farine, pane, uova, pasta, vino e decine di trasformati.

Roberto Grassi, coordinatore Campagna Amica Torino, informa: «E’ un momento difficile per tutti, ma la campagna nemmeno questa volta si fermerà. Tra i servizi offerti dagli agricoltori in vendita diretta vi è la spesa alimentare settimanale, direttamente a casa dei consumatori. Iniziativa che si muove nell’ambito della campagna #MangiaItaliano. I consumatori ordinano da casa e gli agricoltori – seguendo le norme in atto - provvedono a consegnare direttamente a domicilio la spesa. In tal modo i consumatori hanno la possibilità di preparare i pasti con ingredienti genuini, sani, freschi, stagionali, a chilometri zero, con alimenti legati al territorio. Inoltre la consegna a domicilio contribuisce a evitare inutili file che favoriscono gli assembramenti e aumentano il rischio della diffusione del contagio».

Tutte le iniziative messe in campo dagli agricoltori della Coldiretti a Torino, in Piemonte, come nelle diverse regioni d’Italia, sono visibili sui siti:

La mappa dei produttori di Campagna Amica di Torino

che consegnano la spesa direttamente da casa

–AGLIE’, Azienda agricola Chiara Massoglia, 347-0636199, info@cantinamassoglia.it - Consegne: Canavese, Torino e Provincia - Prodotti: vini del Canavese, bottiglioni, bag in box e sfuso, Erbaluce e Rosso, Spumante Docg Passito

–AZEGLIO, Il Granello di Senape, Torino 392-0393174, Ivrea e Biella 339-6994833, biogranello@gmail.com - Consegna: Torino, Ivrea, Biella - Prodotti: ortofrutticoli

–BIBIANA, Azienda agricola La Capra Canta, 334-8280696, luisella_acquario@libero.it - Consegna: Pinerolese e Torinese - Prodotti: formaggi selezionati di capra

–BIBIANA, Cascina Danesa, 347-9641483, cascinadanesa@yahoo.it - Consegna: Torino e cintura - Prodotti: frutta e cereali

–BORGARO TORINESE, Cooperativa agricola Liriodendro, 011-4591797, info@liriodendro.it - Consegna: Torino e cintura - Prodotti: carne e ortofrutta

–BORGIALLO, Cascina Amaltea, di Daniela Giglio, 340-9021044, 347-4257550, ifruttidiamaltea@gmail.com - Consegne: Canavese, Eporediese - Prodotti: trasformati di frutta e verdura

–BRANDIZZO, Azienda agricola Davide Moretti, 379-1692943 – 331-3548391, info@mielemoretti.it - Consegne: Torino e provincia - Prodotti: miele e prodotti dell'alveare

–BRICHERASIO, Azienda agricola il Palaset, di Luca Bonansea, 336-5250410, ilpalaset@gmail.com - Consegna: Pinerolese e Valli - Prodotti: ortofrutta e nocciole

–BRUINO, Apicoltura Rivarossa, 338-5228099, apicolturarivarossa@gmail.com - Consegna: Torino e provincia Ovest e Sud - Prodotti: miele e derivati, trasformati

–CARIGNANO, Azienda agricola Giovanni Cavaglià, 333-2001689, vallinotto@libero.it - Consegna: Torino, Carignano, Moncalieri, Nichelino, Piobesi Torinese, Vinovo e Trofarello - Prodotti: latte, yogurt, stracchino, toma, burro, budini, ricotta, tomini a rotolo, tomini freschi, primo sale

–CASALBORGONE, La Peracca di Francesco Bastianini, 348-0156405, info@laperacca.it - Consegna: Torino Nord e collina Chivassese - Prodotti: farine di cereali, gallette, prodotti da forno a base di nocciole

–CAVOUR - Azienda agricola Cascina Monache, dei fratelli Camusso, 346-6606212, info@cascinamonache.it - Consegne: Torino e sud provincia - Prodotti: carne

–CERCENASCO, Azienda agricola Futura, 339-5943438, elisota83@hotmail.it - Consegne: Torino e provincia - Prodotti: latte UHT

–FROSSASCO, Società agricola Aimone, 340-4799204, az.ag.aimone@tiscali.it - Consegna: Torino e prima cintura - Prodotti: carni bianche pollo-coniglio-tacchino e uova

–GIAGLIONE, Azienda agricola Martina, 335-6083966, info@creseren.it - Consegne: Valle di Susa, Torino e cintura – Prodotti: vino e patate di montagna

–GRUGLIASCO, Società cooperativa agricola Del Duc, 338-6792260, cascinaduc@gmail.com - Consegne: Torino, Grugliasco e comuni limitrofi - Prodotti: carne bovina, verdura, miele, trasformati, prodotti di gastronomia, pasta fresca e secca

–LEINI’, Azienda agricola Susi Maria Pansini, 346-8013207, susi.m.p@virgilio.it - Consegne: Leinì e comuni limitrofi - Prodotti: ortaggi e frutta

–MONCALIERI, Azienda agricola Tetti Castagno, 347-4934771, ordini@tetticastagno.it - info@tetticastagno.it - Consegna: Torino e prima cintura - Prodotti: frutta, verdura, vino

–MONCALIERI, L'Ottavo Sapore di Elettra Griseri, 349-5480602, info@lottavosapore.it - Consegna: Torino e provincia - Prodotti: dolciario, nocciole, castagne, zafferano

–MONCALIERI, RAM Radici a Moncalieri, 340-2743629, radiciamoncalieri@gmail.com - Consegna: Torino - Prodotti: ortaggi e uova

–MONCRIVELLO - Azienda agricola Cascina di Francia, 335-7156329, cascinadifrancia@tiscali.it - Consegna: Torino, Settimo Torinese, Chivasso, Brandizzo e Collegno - Prodotti: frutta e verdura bio fresca, trasformati (succhi di frutta, composte, passata di pomodoro, sott’olio e sottaceti)

–NONE, Azienda agricola Aurelio Ceresa, agriturismo Cascina Ollera, 334-2326761, info@cascinaollera.it - Consegna: Torino e provincia, Pinerolese e Canavese - Prodotti: formaggi freschi e stagionati, vaccini e caprini, prodotti di gastronomia, dolci

–PAVONE CANAVESE, Azienda agricola La Cascinassa, 340-3709962, info@lacascinassa.com - Consegne: Canavese, Eporediese e zone limitrofe, provincia di Torino - Prodotti: formaggi, salumi, prodotti da forno e farine

–PECETTO TORINESE - Agricoopecetto, 335-6007867, amministrazione@agricopecetto.it - Consegna: Torino e Chierese - Prodotti: frutta e verdura bio, sughi, salse, antipasti, passate

–PINEROLO, Consorzio Castagnè Gros, 333-6241753, 366-7214695, 345-8850626, consorziocastagnegros@gmail.com - Consegne: Torino e provincia - Prodotti: frutta di stagione, succo e aceto di mele, vino rosso, rosato e bianco

–PINEROLO, Azienda agricola Fiorendo, 0121-543481, fiorendo@libero.it - Consegna: Pinerolo e zone limitrofe - Prodotti: toma e tomini di capra, tomino del Talucco

–PIOSSASCO, Azienda agricola Mompalà, 328-2953595, info@mompala.it - Consegna: Torino, prima e seconda cintura - Prodotti: miele, ortofrutta, formaggi, pasta, olio e conserve

–PIOSSASCO, Agrimacelleria Ramassotto, 011-9066936 - Consegne: Piossasco e comuni limitrofi - Prodotti: carni bovine, suine, polli, salumi e farine, anche prodotti da cuocere

–POIRINO, Orti di cascina Rubina, 349-0660761, orticascinarubina@gmail.com - Consegna: Torino, Moncalieri, Poirino, Chieri e comuni limitrofi - Prodotti: ortofrutticoli

–PRALORMO, Azienda agricola Cascina Savoiarda, di Mario Noè, 333-2869698, 011-9481625, cascina.savoiarda@gmail.com - Consegne: Pralormo, Poirino, Chieri, Santena e Trofarello - Prodotti: carni suine, salumi e insaccati

–PRALORMO, Cascina Bosco d’Orto di Valter e Laura Villata e figli, 333-9365650 - Consegne: Chieri e Poirino - Prodotti: formaggi freschi e stagionali, latte e yogurt

–SAN FRANCESCO AL CAMPO - Azienda agricola Angela Beruatto, 338-8531940, 1lacascinadidattica@virgilio.it - Consegne: Ciriè e comuni limitrofi - Prodotti: formaggio e pane di pasta madre

–SETTIMO TORINESE - Agricoltori Consapevoli, Società agricola cooperativa, 334-8863408, info@agricoltoriconsapevoli.it - Consegna: Torino e prima cintura – Prodotti: ortofrutta, latticini, carne rossa, carne bianca, prodotti di gastronomia, pane e prodotti da forno, conserve e confetture, pasta, riso, legumi, olio, vino, frutta secca

–RIVA presso CHIERI, Azienda agricola Stefano Fasano, 338-3601642, fasano.stefano@libero.it - Consegna: Chieri e dintorni - Prodotti: verdure.

–RIVALBA, Società agricola Agrilana, di Gian Luca, Giovanni e Roberto Lana, (Roberto 345-8921926, Martina 339-6632948), agrilana@gmail.com - Consegne: Rivalba, Gassino, Sciolze, Cinzano, San Raffaele, Casalborgone, Castiglione Torinese - Prodotti: piante da orto, verdura di stagione, fiori di stagione

–RIVAROLO CANAVESE, Azienda agricola Merlo, 348-0533214 - Consegna: Rivarolo e zone limitrofe - Prodotti: carne

–RIVOLI, Azienda agricola Mauro Massola, 011-9538916, 347-3876148, 345-2268086, az.agriocolamassola@libero.it - Consegne: Torino e provincia - Prodotti: carne bovina di Fassone piemontese, suina, polli, conigli, uova, frutta, verdura, salumi

–RIVOLI, Fattoria Roggero, 335-7662108, fattoriaroggero@gmail.com - Consegna: Torino e cintura - Prodotti: miele e prodotti dell’alveare

–RIVOLI, Azienda agricola Scaglia, 011-9573808, ordini@aziendaagricolascaglia.it - Consegna: Piemonte - Prodotti di macelleria

–SAN CARLO CANAVESE, Cascina le Fortune, 348-0996126 - 345-2926254, cascinalefortune@alice.it - Consegne: Torino e provincia - Prodotti: carne di Fassone piemontese

–TORINO, Azienda agricola Chiara Lega, Broccoli d’oro, 342-3292776, info@broccolidoro.it - Consegne: Torino e comuni limitrofi - Prodotti: ortaggi e prodotti trasformati

–TORINO, Cooperativa agricola Cascine del Gusto, 327-7145717, cascinedelgusto@gmail.com - Consegne: Torino città e prima cintura - Prodotti: carne, ortofrutta, formaggi di capra

–TROFARELLO, Ortobio, di Giuseppe Piovano, www.ortobio.com - Consegne: Torino e cintura - Prodotti: ortofrutta biologica

–TROFARELLO, Vita di Campo, 328-2089388, vitadicampo.ordini@gmail.com - Consegna: Torino e cintura - Prodotti: ortofrutta biologica