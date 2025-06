Camera di Commercio, ecco la squadra che accompagnerà il presidente Cipolletta: la maggioranza è "rosa"

A poche settimane dalla nomina del nuovo presidente, Massimiliano Cipolletta, la Camera di Commercio di Torino ha da oggi anche la sua nuova giunta. L'elezione è avvenuta questa mattina e resterà in carica per i prossimi cinque anni.

L'organismo sarà composto da Micol Caramello (per il commercio), Valeria Cardone (cooperative), Maria Luisa Coppa (commercio), Giorgia Maria Garola (industria), Bruno Mecca Cici (agricoltura), Patrizia Paglia (industria) e Nicola Scarlatelli, per l'artigianato.

“Sono fiero della squadra che insieme e velocemente abbiamo composto, guardando soprattutto alle storie individuali, alle esperienze maturate e al valore delle singole persone - ha detto Cipolletta -. Mi piace sottolineare che per la prima volta abbiamo una Giunta composta per la maggioranza da donne, un positivo segno dei tempi. Segnalo poi un’altra prima volta: l’ingresso in Giunta del terzo settore, con la presenza del mondo delle cooperative. Anche in questo caso un segno concreto di una sensibilità crescente nei confronti dell’economia di impatto sociale. Mi affianca un gruppo di lavoro competente, motivato e pronto a mettersi immediatamente al lavoro a beneficio del territorio e delle sue imprese”.



“Siamo ovviamente lieti e orgogliosi – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – che una nostra autorevolissima dirigente sia stata chiamata a ricoprire un ruolo così importante. Ma, più in generale, siamo soddisfatti dell’alto profilo che caratterizza la giunta camerale appena eletta, a partire dal presidente Cipolletta. Si è raggiunto l’obiettivo di costituire un organismo in grado di rappresentare tutte le principali forze economiche della città, a garanzia di un lavoro di squadra, essenziale per affrontare le sfide dei prossimi anni”.



"Coldiretti Torino si sente impegnata in prima fila nel definire il futuro del nostro territorio e nel promuovere il nostro sviluppo economico – osserva il presidente Bruno Mecca Cici –. Siamo convinti che un capoluogo di importanza europea come Torino possa guardare al futuro soprattutto se vengono valorizzate le peculiarità delle aree rurali e montane. Il settore agroalimentare, l’enogastronomia, l’accesso al cibo di qualità per i cittadini, il turismo, i servizi di natura sociale, l’approvvigionamento energetico, sono solo alcuni dei punti di contatto tra la nostra l’agricoltura e gli altri settori economici. Siamo sicuri che con progetti integrati e con la regia del presidente Massimiliano Cipolletta e il supporto del segretario generale Guido Bolatto possiamo dare un grande futuro a questa città e a questo territorio".