Con Tangram, il teatro a porte chiuse va in onda ogni venerdì in tv

Con la chiusura dei teatri sancita dal Dpcm del 24 ottobre, Tangram Teatro e Banca del Piemonte, in collaborazione con Rete 7, lanciano in progetto "Fare teatro", per portare gli spettacoli in diretta tv e sui social, consentendo così al pubblico di fruirne direttamente da casa propria.

L'appuntamento è per i prossimi sei venerdì, alle ore 21. Si comincia oggi, 6 novembre, con "Ho visto Nina volare. I luoghi fisici e dell'anima di Fabrizio De André"; seguiranno, il 13, "Margherita Hack. Una stella infinita" con Laura Curino, "Parigi lato ferrovia", di Alessandro Perissinotto, il 20, "Ma sono mille papaveri rossi" il 27. Il 4 dicembre sarà trasmesso "L'angelo di Coppi", tratto dall'omonimo libro di Ugo Ricciarelli, per concludere l'11 con "Windblow. La poesia della terra".

"Lo sforzo - spiegano i direttori Ivana Ferri e Bruno Maria Ferraro - è di realizzare una stagione ripresa da una troupe televisiva con quattro camere e una regia video, per offrire un prodotto culturale che possa continuare e anzi, rafforzare il dialogo con un pubblico che in questi anni ha seguito e condiviso le nostre storie, i nostri spettacoli, i nostri format. Abbiamo scelto di lavorare sul teatro di narrazione e sul teatro canzone perché ci sembrano i registri teatrali che più si adattano a questa, per noi, nuova modalità".

Con la crisi sanitaria che sta sconvolgendo l'Italia da inizio 2020, "il verbo fare - commenta Alessandro Perissinotto, autore e interprete di "Parigi lato ferrovia" - ha assunto, in molti ambiti, sfumature del tutto inedite: fare lezione, fare riunioni, fare gruppo. In ognuno di questi e di mille altri impieghi, il fare ha incluso in sé il concetto di distanza e di mediazione tecnologica. Anche il teatro ha dovuto confrontarsi con questa realtà, talvolta soccombendo, talvolta trovando nuove vie".

Una rassegna teatrale di sei spettacoli destinati a un pubblico variegato seppur virtuale, ma ancora più ampio di quello fisico e senza contingentamenti. Performance afferenti al teatro di narrazione e al teatro-canzone, messe in scena sul palco della sala di via Don Orione, storica sede della compagnia, e rese disponibili in diretta sui canali del digitale terreste e in rete, attraverso i canali social. "In forma rigorosamente live - prosegue Perissinotto - , per continuare a dialogare con il pubblico restituendo l’emozione di storie che prendono vita nello spazio ristretto di un teatro e attraverso l’etere rimbalzano nelle nostre case".

Gli spettacoli saranno quindi visibili:

sulle televisioni

Piemonte + (canale 110 del digitale terrestre)

VideoNord (canale 72 del digitale terrestre)

sui social :

pagina Facebook istituzionale di Banca del Piemonte all’indirizzo: https://www.facebook.com/bancadelpiemonte​

pagina Facebook istituzionale di Tangram Teatro all’indirizzo: https://www.facebook.com/tangramteatro.torino