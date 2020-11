Covid, Frediani (M5S): "Protocollo domiciliare in Piemonte non sia solo l'ennesimo annuncio"

"Il responsabile dell’emergenza Covid-19 in Piemonte, il dottor Gianfranco Zulian, ha dichiarato che nella nostra regione “abbiamo nuovi strumenti per le cure a domicilio”. Ma l’avvio del protocollo domiciliare non sia però l'ennesimo annuncio da parte dei responsabili sanitari della nostra regione. D'altronde non sarebbe la prima volta. L'ultima in ordine di tempo riguarda l'effettuazione dei test rapidi da parte delle farmacie che ancora nessuno ha visto". Così Francesca Frediani, consigliere Regionale M5S Piemonte.