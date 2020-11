Con "Sei di Nichelino se..." socializzazione e condivisione anche in tempi di lockdown

In una fase nuovamente complicata, complice il secondo lockdown e Torino (come il Piemonte) zona rossa, la possibilità di aggregarsi e socializzare è possibile attraverso Facebook. Il gruppo "Sei di Nichelino se..." (con tre puntini, ndr) nasce 7 anni fa e rappresenta uno dei gruppi più popolosi della provincia di Torino.

Ad oggi sfiora i 17000 iscritti e in questa fase è particolarmente attivo. Una delle fondatrici del gruppo è Silvia Mercadante, ancora oggi amministratrice insieme a Beatrice Ciniero, che con il supporto dei vari moderatori guida il gruppo. La mission è naturalmente raccontare, condividere iniziative e notizie di Nichelino. Uno degli ultimi esempi, quello della festa organizzata da un gruppo di ragazzi ad un'amica in quarantena.

Un altro obiettivo importante è quello di far conoscere negozi e attività locali, ora più che mai quelli che sono ancora aperti o quei bar e ristoranti che fanno asporto e consegne a domicilio. E' fondamentale che ogni attività indichi un loro indirizzo e un contatto nei post che scrive, di modo che possano poi essere contattate in modo semplice e diretto.

Ma come si può entrare a far parte di questo gruppo? Occorre rispondere a 4 semplici domande. Chi non risponde a tutte, viene respinto ma ovviamente può rientrare rispondendo a ogni quesito. Per il futuro "Sei di Nichelino se..." sta studiando iniziative utili sia per i cittadini sia per dare una mano al commercio locale, ma per il momento ancora tutto è in fase di elaborazione.

Per avere ulteriori info non resta che seguire e iscriversi al gruppo.