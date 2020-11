Beauty routine e skin care: cosa non dovrebbe mai mancare?

Il mondo della cosmetica offre una scelta davvero ampia che ogni giorno innova e migliora proponendo trattamenti per tutti i tipi di pelle. Scegliere i migliori prodotti in questa grande varietà di proposte è sicuramente un’impresa ardua per cui oggi vi aiuteremo a capire come selezionare un buon prodotto cosmetico per il make up e per la cura della pelle, oltre a fornire una lista di ciò che non dovrebbe mai mancare nella tua beauty routine. Per stilare questa lista abbiamo ripreso tutta l’offerta di make up di it cosmetics , un’azienda interessante e innovativa che offre soluzioni per tutte le donne, incluse quelle che non sono amanti del trucco.

Come scegliere dei buoni cosmetici?

Per prima cosa chiariamo subito che la scelta dei cosmetici deve ricadere esclusivamente su prodotti certificati dalla regolamentazione PETA. Questi prodotti non sono assolutamente testati su animali e, quindi, troverai la sigla riportata del “cruelty-free”. Inoltre, i cosmetici non devono contenere siliconi e parabeni, ma anche i derivati della formaldeide ed emulsionanti aggressivi che rimuovono l’estremità della cute che ci protegge dagli agenti atmosferici e dalle infezioni. I prodotti sicuri non contengono petrolati, conservati, siliconi e parabeni, per cui leggi con attenzione l’etichetta prima di acquistare. Vediamo adesso quali sono i cosmetici di base per una skin care perfetta e per un make up sempre curato in ogni occasione.

Cura del viso

Per prenderti cura della pelle del viso saranno essenziali il detergente, la crema giorno e la crema notte. Il detergente serve a rimuovere il trucco gentilmente e a preparare la pelle ad una soffice distesa di crema notte che nutre e ammorbidisce la cute mentre dormi. La crema giorno, invece, protegge il viso dai raggi UV e lo prepara ad ospitare il make up. In alternativa alle creme ci sono i sieri che hanno una consistenza più acquosa e che svolgono più o meno lo stesso effetto.

Basi per il trucco

Per fissare al meglio il tuo make up dovresti usare un primer che rende omogenea la cute e che rende più durevole la permanenza del trucco. Dopo il primer è il momento del correttore, da usare in limitatissime quantità e soltanto sui punti critici, ovvero sotto gli occhi, sui lati del naso e sulla zona T. Scegli la colorazione rispetto all’incarnato per mascherare occhiaie e macchie senza appesantire il tono. Una volta applicata una piccola quantità di correttore dovrai stenderlo con una beauty blender picchiettando delicatamente sulle aree coperte. A questo punto ti servirà un fondotinta che potrà essere di qualsiasi tipologia a patto che sia idoneo al colore della tua pelle. Anche il fondotinta non si stende mai con le mani ma con l’aiuto di un pennello apposito di una beauty blender.

Accessori fondamentali

Tra gli accessori fondamentali non dovrebbe mai mancare la matita riempitiva per le sopracciglia, l’eye-liner, il mascara e due tonalità di rossetto. In questo modo potrai ottenere un trucco completo, leggero e valorizzante senza eccedere con colori e definizioni. Le sopracciglia riempite e pettinate danno profondità al viso mentre il mascara allunga lo sguardo. Infine, il rossetto è il tocco di classe aggiuntivo che può dare luce persino ad un outfit monotono e che, quindi, è in grado di illuminarci con la sua semplicità.

L’ABC del make up

Infine, dovrai dotarti di spugnetta o beauty blender, pennelli per ombretti e per i blush, dischetti per struccarti e pinzette per sistemare le sopracciglia. Con questa dotazione di base avrai un beauty completo, adatto a dare luce al tuo volto in ogni occasione e senza appesantire il volto con anti-estetici mascheroni. Se non sei pratica di make up ci vorrà un po’ di tempo per acquisire la maneggevolezza ma vedrai che con l’aiuto di qualche tutorial online e di un po’ di pratica diventerai una vera artista!