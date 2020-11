Stellantis, dopo il nome il "matrimonio" tra Fca e Psa adesso ha anche il suo logo

Passi avanti verso la fusione, prevista e più volte confermata per l'inizio del 2021, ma intanto procede anche il cammino di "formazione" per quanto riguarda l'immagine di Stellantis, il nuovo player che nascerà dall'unione di Fca e Psa.



E se nei mesi scorsi era stato proprio il nome a essere svelato, in questi minuti si è sollevato il sipario anche sul logo. Un disegno che intende rappresentare, come si legge in una nota congiunta delle due aziende produttrici di automobili, "il ricco patrimonio delle due società fondatrici e la forza straordinaria dell’insieme dei 14 leggendari marchi automobilistici del nuovo gruppo, nonché la diversità di talento e know-how dei suoi dipendenti in tutto il mondo".



Insieme al nome Stellantis – che deriva dal verbo latino “stello” e significa “essere illuminato di stelle” – il logo è "la rappresentazione visiva dello spirito di ottimismo, energia e rinnovamento di un’azienda caratterizzata dalla sua diversità e innovatività e determinata a essere uno dei leader nella nuova era della mobilità sostenibile".