Comune di Torino, approvata l'undicesima variazione al Bilancio

Il Consiglio comunale ha ratificato l’undicesima variazione al Bilancio di Previsione (2020/2022) della Città. Ventuno i voti favorevoli.





Con il provvedimento è applicato parte dell'avanzo vincolato per un totale di 3.696.527,38 euro così formato: avanzo da trasferimenti per 2.770.701,38, avanzo da mutui per 197.826 euro e avanzo relativo al C.C.N.L., il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del personale dirigente per 728.000 euro





La variazione prevede la contabilizzazione di circa 1.040.000 euro per contributi all'Amministrazione comunale da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e politiche sociali per progetti e interventi nell'ambito dei servizi sociali (F.A.M.I. e minori a rischio).

In conto capitale, al fine di adeguare le previsioni di bilancio alle effettive tempistiche delle ulteriori erogazioni delle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fornitura di nuove motrici tranviarie si è attuata la modifica del cronoprogramma triennale (2020/2022) con l'anticipo di un anno dello stanziamento.

È previsto l’introito di 2.541.600 euro dalla Regione Piemonte di contributi per l’accordo di programma finalizzato all'incremento della raccolta differenziata e, sempre dalla Regione, un contributo di 1.368.000 euro per contributi all'edilizia scolastica.

L’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, la settimana scorsa in 1^ Commissione aveva spiegato che potrebbero essere necessarie altre variazioni di bilancio entro la fine dell'anno corrente; a causa dell'emergenza sanitaria la scadenza è stata posticipata da fine novembre al 31 dicembre.