Caso Tundo, la Città applica l'articolo 30: gli stipendi arretrati saranno saldati entro fine mese

Potrebbe avere i giorni contati la vertenza dei dipendenti Tundo. La ditta che trasporta gli studenti disabili per conto della Città di Torino.

Applicando l'articolo 30 infatti, sarà Palazzo Civico a pagare gli stipendi arretrati. A renderlo noto, rispondendo a un'interpellanza del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, l'assessore all'Istruzione Antonietta Di Martino. Il pagamento avverrà in due tranche differenti: la prima verrà saldata entro metà novembre e riguarda gli stipendi di giugno e luglio, oltre alla quattordicesima. La seconda invece, quella che riguarda i mesi di agosto e settembre, verrà pagata entro fine mese.

Sul tema dei disservizi, Di Martino ha poi risposto: "L’Amministrazione sta vigilando attentamente sull’andamento del servizio, direttamente e con l’ausilio del gestore amministrativo. Ci sono stati alcuni disservizi, in misura modesta rispetto al numero di corse effettuate". "Concordo che per le famiglie che lo subiscono il disservizio crea un problema e bisogna operare, come stiamo facendo, per il miglioramento continuo. Su circa 20.000 corse effettuate, i 42 disservizi segnalati dagli utenti corrispondono alla percentuale dello 0,2%".

"Questi disservizi, alcuni da ascrivere a ritardi anche minimi sono in parte dovuti al trasporto ma anche ad anomalie nell’accompagnamento e nella gestione", ha concluso l'assessore.