Carcere di Ivrea, il sindacato Osapp: "Gravi carenze di organico, gli agenti penitenziari operano in condizioni estreme e senza sicurezza"

Alle ore 19 circa di ieri, 9 novembre, un detenuto di nazionalità rumena si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della propria cella all’interno del carcere di Ivrea.

"L'Osapp da tempo denuncia la gravissima situazione in cui versano gli istituti penitenziari italiani. Il carcere di Ivrea è senza un Direttore titolare e senza un comandante titolare oltre ad essere in sofferenza per le gravissime carenze di organico", dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

"Per l’ennesima volta rammentiamo che il personale di Polizia Penitenziaria di Ivrea opera in condizioni estreme, come già detto, per la gravissima e nota carenza di organico e, nonostante ciò il carcere si regge sui pochi agenti presenti che addirittura svolgono le funzioni di Sorveglianza generale in luogo dei Sovrintendenti che pure sono presenti e che non vengono impiegati in questa funzione nonostante gli accordi vigenti".

"Ribadiamo ancora una volta che il carcere di Ivrea versa nel completo 'sbando': il personale di Polizia Penitenziaria di Ivrea è allo stremo ed è quanto mai urgente che sia i vertici centrali che regionali intervengano senza ulteriore ritardo".