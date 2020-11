Lockdown e smart working strozzano il commercio: i ricavi calano di un terzo. E per 9 aziende su 10 il Centro storico ormai è perduto

Torino zona Rossa, ormai al secondo lockdown ("leggero" o meno) e con fenomeni come lo smart working e il calo dei consumi che ormai non sono più passeggeri, ma stanno mettendo radici, modificando profondamente abitudini e budget di spesa. Si muove all'interno di questa cornice il mondo del commercio cittadino, che dopo un periodo di relativo sollievo ora è ri-piombato nella preoccupazione, se non nel panico.

"Avremmo voluto provvedimenti più rigidi, ma che ci dessero la certezza di poter lavorare a Natale, quando una volta si faceva il 40-50% del fatturato annuale: siamo di fronte a una situazione davvero drammatica - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia -. Siamo invece di fronte a provvedimenti parziali, incomprensibili, che spesso dobbiamo rincorrere visto che ci sono pasticci enormi di interpretazione, come quella sugli ambulanti, o come le calzature che sono rimaste escluse dai ristori. La confusione è enorme, come le regole per il non alimentare nei mercati e ci viene sempre più difficile dare risposte alle nostre imprese. Intanto non c'è ricambio nel commercio, con le nuove aperture di imprese che calano del 21% e un calo stimato di circa 1000 neo-imprese per commercio e terziario, mentre a livello occupazionale i timori sono forti, con 35mila unità in meno rispetto al 2019, anche per i problemi avuti dal turismo. Senza dimenticare quello che potrebbe capitare alla fine della cassa integrazione o con lo sblocco dei licenziamenti".





Provvedimenti troppo parziali e fiducia a picco

"I famosi ristori sono importanti, ma insufficienti a sanare le perdite enormi che hanno le nostre imprese - dice ancora la presidente dei commercianti torinesi -. Sono briciole rispetto al dramma delle imprese e anche il credito è appesantito da questa situazione, perché le banche faticano ad avere fiducia verso imprese che non sanno come barcamenarsi per i prossimi mesi. Il vero dramma si vedrà nei prossimi trimestri e siamo preoccupatissimi per il 2021".

"La situazione della fiducia, rispetto a 3 mesi fa, è decisamente peggiorata, nonostante un momento di leggera positività nei mesi estivi. Ma se parliamo di commercio parliamo solo di cicatrici e ferite ancora aperte - prosegue Coppa -. E a fronte della zona Rossa in Piemonte abbiamo intere, importanti fette di mercato completamente chiuse. Questo crea disperazione tra gli imprenditori. E c'è chi, tra eventi e discoteche, da marzo non ha praticamente mai riaperto. E imprese come quelle del settore abbigliamento che hanno chiuso con magazzini pieni di materiale primavera/estate e dopo aver recuperato un po' di ossigeno, anche se solo con i saldi non si fa impresa, ora devono richiudere con i magazzini pieni di capi autunno/inverno. Non è questione di bonus, ma di come si possa gestire la situazione da qui a fine anno".

"C'è molta preoccupazione perché temiamo che, provvedimento dopo provvedimento, si allunghino soltanto i tempi per arrivare a una chiusura ancora più rigorosa in prossimità del periodo di Natale - aggiunge il direttore di Ascom Torino, Carlo Alberto Carpignano -. Il mondo del commercio è quello che è chiamato più di tutti a dare il proprio contributo di sacrificio e responsabilità, ma si avvicinano mesi fondamentali per la permanenza e la sopravvivenza sul mercato mentre le regole sembrano farraginose e incerte".





I ricavi crollano di quasi un terzo rispetto al 2019, il Centro storico è in ginocchio: per 9 su 10 non tornerà come prima

I numeri dell'ultima indagine congiunturale di Ascom Torino e provincia non possono che accompagnare queste preoccupazioni: le imprese del commercio tradizionale registrano un abbattimento dei consumi a causa di smart Smart working e dell’e-commerce.

Le imprese del terziario a Torino hanno perso in media il 36% dei ricavi nel primo semestre del 2020, mentre nel secondo semestre (a ottobre, quindi ancora parziale) la previsione era del 29%, con proiezione del -32% sull'anno, quindi circa un terzo. Con situazioni come gli alberghi o il turismo in cui i cali sono stati anche molto più disastrosi.



La più grande paura è però per il Centro Storico di Torino: la zona ormai è allo stremo e a essere colpite sono soprattutto quelle categorie che più avevano investito per adeguarsi alle norme anti-contagio. Il 43% delle aziende ritiene che l'impatto sarà abbastanza considerevole, ma addirittura il 47% pensa che il centro storico risulterà completamente stravolto: il 90% dunque prevede effetti negativi sul salotto cittadino dopo l'emergenza sanitaria e socio-economica. Nove aziende su dieci.

Nel mirino lo smart working (78%), il calo dei turisti (73%), le limitazioni personali (65%), quindi incertezza economica (63%) e l'annullamento degli eventi. Ecco perché il 73% è d'accordo con l'idea di svincolarsi da un concetto di Torino che ruota intorno a un solo centro, ma che possa essere "policentrica", sia ridistribuendo risorse e attività, sia creando eventi capillari sul territorio.

L'83% ormai pensa che siano gli acquisti online la vera minaccia per i canali tradizionali, più della prudenza nella spesa da parte delle famiglie. "Ma il vero problema è che i big del digitale pagano tasse in maniera completamente diversa rispetto alle nostre aziende che, anche se si digitalizzassero, dovrebbero combattere ad armi completamente impari".