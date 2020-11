L'appello dei commercianti piemontesi: "Misure restrittive diverse, a seconda dei singoli territori"

Una seconda chiusura - dopo quella della scorsa primavera - è già stata definita "un disastro" dalle categorie coinvolte. Ma i commercianti di tutta la regione tornano alla carica e chiedono chiusure differenziate all'interno del Piemonte "Zona Rossa", a seconda delle caratteristiche del territorio.



Lo chiedono in una lettera che Confcommercio Piemonte ha spedito ai parlamentari eletti in terra sabauda. “I nostri imprenditori - dice la presidente, Maria Luisa Coppa - si interrogano in definitiva sull’utilità del sacrificio a cui sono chiamati in via pressoché esclusiva e che potrebbe risultare non sufficiente, con il rischio di proroghe fino a Natale e oltre. Questa volta è vietato sbagliare, ne va della tenuta sociale del nostro Paese.”

In ballo ci sono le aziende che operano nel cosiddetto ristoratori, baristi, commercianti di abbigliamento, calzature, gioiellerie, mobili, prodotti per la casa, ambulanti di prodotti non alimentari e non solo. E la contestazione al provvedimento assunto con l'ultimo dpcm riguarda il fatto che non sembri "parametrato al livello di rischio effettivo, visto che interviene senza differenziazione tra le piccole attività con accesso contingentato o che si svolgono all’aperto e le altre realtà al cui interno è più probabile la formazione di assembramenti". E sui dati che hanno guidato le scelte del Governo fanno notare come "se disaggregati, potrebbero dare indicazioni utili per adottare misure più coerenti a livello provinciale, comunale e a livello di quartiere per le grandi aree metropolitane”.

Da qui, l'appello ai parlamentari piemontesi, affinché "si attivino, esercitando tutte le loro prerogative, per dare una risposta puntuale agli interrogativi e alle preoccupazioni esposte. Occorre riservare inoltre un’attenzione particolare alle misure di sostegno predisposte dal Governo, nella consapevolezza che una semplice replica o estensione delle misure già adottate nei mesi passati non sarà sufficiente per impedire la chiusura definitiva di una parte consistente delle imprese del terziario. Questa volta è vietato sbagliare, ne va della tenuta sociale del nostro Paese".