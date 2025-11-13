 / Economia e lavoro

Tubo di scarico otturato, l’acqua invade i pozzetti del mercato

Le lamentele degli ambulanti del don Grioli, interviene il Comune

Disagi al mercato Don Grioli di Mirafiori, nella Circoscrizione 2, dove diversi ambulanti segnalano la presenza di pozzetti pieni d’acqua e griglie di scarico intasate.

“I tombini della luce sono ancora pieni d’acqua e le griglie non riescono a far defluire l’acqua”, racconta Carlo, uno dei commercianti del mercato, documentando la situazione dopo i primi interventi tecnici.

Appena informato delle criticità, il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco, ha spiegato di essersi subito attivato. “Ho interpellato il funzionario dei lavori pubblici per intervenire. È stato inviato un mezzo canal jet per liberare le condotte, ma è emersa un’otturazione nella tubazione di scarico - così Prisco -. Nei prossimi giorni torneranno con un altro canal jet più potente per risolvere definitivamente il problema”.

Gli ambulanti, intanto, sperano in una soluzione rapida per evitare ulteriori disagi durante le giornate di mercato.


 

