Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Cus Torino verso il rinvio...si attende solo l'ufficialità

La buona notizia è che i membri della Lpm Bam Mondovì precedentemente risultati positivi al Covid-19 e che avevano manifestato alcuni sintomi stanno decisamente meglio! Ora però occorre anche il riscontro dei nuovi tamponi, che saranno eseguiti giovedì mattina. Gli esiti di questi nuovi esami, tuttavia, in caso di auspicata "negatività", rischiano di non arrivare in tempo utile per consentire la disputa del match contro il Cus Torino in programma per 14 novembre.