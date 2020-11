Arte e scienza: domani un talk online per parlare del Progetto Starts della Commissione Europea

Domani, venerdì 13 novembre, alle ore 16, Nesta Italia e Fondazione CRT organizzano il talk online gratuito “Contaminazione tra Arte, Scienza, Tecnologia - nuovi percorsi di innovazione”. L’evento si inserisce nel progetto S+T+ARTS, lanciato dalla Commissione europea per promuovere la contaminazione tra scienza, tecnologia e arti come opportunità di crescita per le organizzazioni e i territori, in un’ottica di sviluppo innovativo e sostenibile.