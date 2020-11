Inizio della campagna per salario garantito e diritti per i lavoratori della ristorazione

"In questa fase critica, in moltissimi hanno perso il proprio posto di lavoro oppure non sono riusciti a trovarlo a seguito del primo lockdown, ritrovandosi così a dover sostenere le spese per avere un tetto sulla testa e un piatto da mangiare senza sapere dove prendere i soldi. Per questo motivo chiediamo che venga istituito un SALARIO GARANTITO D’EMERGENZA; siamo stanchi di attendere mesi per la cassa integrazione (ovviamente disponibile solo per i pochi che hanno un contratto regolare), stanchi di ricadere costantemente nel ricatto tra salute e lavoro. Vogliamo inoltre, per tutte le nostre colleghe e colleghi non regolari, un CONTRATTO CHE CORRISPONDA ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA da loro svolta, per rompere il ricatto del lavoro nero, che non è una libera scelta per la quale il lavoratore deve essere colpevolizzato bensì una condizione imposta, spesso con la falsa promessa di una futura regolare assunzione, accettata dal lavoratore per la necessità di portare a casa un salario".