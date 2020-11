Manitalidea, la Guardia di Finanza sequestra conti correnti, case e motociclette per oltre 29 milioni di euro

Sequestro di beni e denaro per oltre 29 milioni di euro. E' quello messo in atto dagli uomini della Guardia di Finanza al termine delle indagini condotte sulla vicenda di Manitalidea, società eporediese leader nella fornitura di servizi di facility management e consulenza gestionale finita nei guai nei mesi scorsi, con gravi ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale per molte persone. Al temine dell'operazione denominata "Piazza pulita", le fiamme gialle hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ivrea nei confronti degli ex rappresentanti legali della società. Tra le ipotesi contestate anche il mancato pagamento ai lavoratori del “bonus di 80 euro”, noto anche come “bonus Renzi”.

Le attività, coordinate dal procuratore della Repubblica di Ivrea, Giuseppe Ferrando, dirette dal sostituto procuratore Alessandro Gallo e condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, hanno avuto origine dalla denuncia degli ex rappresentanti legali della società per i reati tributari di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e indebita compensazione dal 2016 al 2019, per un ammontare complessivo appunto superiore a 29 milioni di euro. Numerose (reiterate e persistenti) le irregolarità ipotizzate a carico degli indagati.

Da un lato, sarebbero stati omessi per oltre 25 milioni di euro i versamenti dovuti al Fisco per le ritenute d'imposta operate dall'impresa sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei professionisti, che il datore di lavoro effettua per conto del lavoratore. Dall'altro, per abbattere le somme dovute dall'impresa all'Erario, sarebbero anche stati utilizzati crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, per oltre 4 milioni di euro. Le compensazioni sarebbero state effettuate facendo figurare crediti per attività di ricerca e sviluppo nel 2018 e 2019, senza poterne dimostrare la reale esecuzione, per quasi 3,5 milioni di euro.