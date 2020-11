Mary Poppins letta in streaming dalla Mole Antonelliana: così i musei continuano a coccolare i bambini

Tutto pronto per la seconda edizione di Avventure tra le pagine – leggiamo al museo!, il primo evento diffuso che rende la lettura per l’infanzia protagonista nei musei, coinvolgendo famiglie, bambini e ragazzi. Un modo per scoprire l’importanza e il piacere di leggere insieme, avvicinandosi ai luoghi della cultura. Una tre-giorni con oltre 70 eventi in simultanea online da tutta Italia, dal 13 al 15 novembre.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Kid Pass Culture e dal portale Kid Pass, punto di riferimento di tutte le famiglie per vivere esperienze formative ed educative assieme ai più piccoli, attraverso guide dedicate, consigli, recensioni e notizie sulla cultura a misura di bambino.

Un modo per continuare a godere delle ricchezze dei musei italiani anche in questo difficile periodo di chiusura.

Si inizia oggi, giovedì 12 novembre, con una speciale anteprima dall'Ocean Space di Venezia, il centro nato nel 2019 con lo scopo di alfabetizzare, ricercare e sostenere tematiche oceaniche attraverso l’arte.

Anche Torino parteciperà al fitto programma di appuntamenti.

Sabato 14 novembre si terrà, in diretta streaming, una lunga maratona di lettura per bambini e ragazzi, che partirà proprio dal Museo Nazionale del Cinema, con un classico senza tempo della letteratura e del cinema per l’infanzia. La deliziosa tata Mary Poppins sarà protagonista di un coinvolgente appuntamento ricco di sorprendenti reinterpretazioni: dai libri di Helen Lyndon Goff / Travers alle trasposizioni Disney, fino al cinema. Visibile sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Kid Pass.

E, ancora da Torino, il MAO - Museo d'Arte Orientale, in occasione di Divali, festa indiana delle luci, offrirà un piccolo assaggio delle sue collezioni con lettura di una fiaba a tema, nella sala dedicata all'India medievale (il tutto sempre trasmesso in streaming).

Il programma completo è disponibile sul sito: www.avventuretralepagine.it