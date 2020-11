Denso Thermal System, a Poirino siglato un accordo per 75 uscite volontarie

Un accordo per l’uscita volontaria e incentivata di 75 lavoratori della Denso Thermal System di Poirino , azienda che occupa circa 1.400 lavoratori e produce sistemi di condizionamento e raffreddamento per il settore automotive. E' quello che è stato siglato nelle scorse ore dai sindacati metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm Torino .

L’intesa prevede l’utilizzo della Naspi per un massimo di 24 mesi ed è stata costruita nell’ottica di fornire un percorso di uscita verso il pensionamento per i lavoratori che ne hanno i requisiti e per quei lavoratori che volontariamente vorranno accedere a questo strumento.