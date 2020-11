Rivalta, più risorse economiche e spinta all'innovazione per sconfiggere l'emergenza Covid

A partire da questa mattina è possibile accedere al bando comunale per richiedere i contributi a fondo perduto destinati alle microimprese rivaltesi danneggiate dall’emergenza economica e sanitaria da Covid-19.

Il sostegno verrà erogato alle imprese colpite dal primo lockdown: sia a quelle il cui codice ateco prevedeva la chiusura che quelle che pur potendo rimanere aperte hanno registrato un calo di fatturato. Il contributo massimo sarà di 500 € per ogni attività economica, ma verrà raddoppiato per tutte le attività che sono state colpite dagli ultimi DPCM. La domanda dovrà essere compilata e inviata solo in via telematica entro il 9 dicembre 2020 attraverso questo link http://www.comune.rivalta.to.it/erogazione-di-contributifondo-perduto-alle-microimprese-rivaltesi-danneggiate-dallemergenza.

"Si tratta di una delle tante misure adottate dall’amministrazione comunale per sostenere il nostro commercio locale in questi lunghi e difficili mesi", spiega l'assessore al Commercio Nicola Lentini. "La nostra priorità è che nessuna saracinesca rimanga chiusa e che alla fine di questa pandemia a Rivalta ci sia una attività in più e non una in meno. In questa direzione va anche il progetto “territorio e impresa”, che partirà nei prossimi giorni e metterà in campo azioni mirate a rivitalizzare l’intero sistema del commercio di prossimità rivaltese".

Gli eventi del 2020 hanno profondamente mutato il modo di vivere e gli acquisti in città e il commercio ha dovuto affrontare cambiamenti radicali non solo dal punto di vista economico, ma anche strategico, implementando le forme di vendita tradizionali. Per questo motivo, grazie al supporto tecnico e il sostegno di Confesercenti di Torino e Provincia, realizzeremo una mappatura delle attività commerciali per studiare l’organizzazione del punto vendita prima dell’emergenza sanitaria, durante il lockdown e la loro situazione attuale di “fare commercio”. L’obiettivo è sfruttare quanto di nuovo è stato attuato in questi mesi promuovendo incontri formativi a tutti i negozianti sui nuovi sistemi di vendite digitali attraverso le piattaforme social e Google My Business.