Unicredit sottoscrive minibond da 2,5 milioni di Secap

UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 2,5 milioni di euro emesso da Secap, società di costruzioni che opera in Piemonte da oltre 100 anni nel settore pubblico e in quello privato. Si tratta di un minibond garantito al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia nell'ambito delle misure pubbliche in relazione all'emergenza pandemica destinato a sostenere il percorso di crescita e sviluppo aziendale.

Il minibond paga una cedola variabile trimestrale e ha una durata complessiva di 6 anni. È la prima operazione di questo tipo realizzata dal Gruppo con una società del settore del Real Estate. Secap ha un fatturato medio negli ultimi 5 anni di circa 40 milioni di euro e occupa 70 persone. Tra i progetti recenti la trasformazione della facoltà di Economia e Commercio di Torino, diventata sede del Collegio Carlo Alberto e la ristrutturazione della storica sede della Fiat Engineering di corso Ferrucci trasformata in un moderno complesso a uso uffici. Sono in corso di costruzione studentati a Firenze, Roma e Torino, strutture destinate a Rsa e ristrutturazioni di edifici storici per committenti privati e pubblici.

"Con lo strumento del minibond - afferma Fabrizio Simonini, regional manager nord ovest di UniCredit - mobilitiamo importanti risorse in favore delle pmi italiane per sostenerne i progetti di crescita. Sono lieto che il primo finanziamento di questo tipo nei confronti di una società immobiliare sia portato a termine nel nostro territorio. Stiamo, lavorando per finalizzare lo strumento anche al supporto di investimenti nel campo della green economy e della sostenibilità".

"Questo importante risultato è frutto di un percorso di crescita e di cambiamento che l'azienda ha messo in atto negli ultimi anni, dotandosi di un assetto manageriale sempre più strutturato e organizzato che affiancherà la nuova generazione, la quinta, durante il suo ingresso in azienda", spiega Ciro Palma, amministratore delegato di Secap.