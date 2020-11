Al via il Torino Film Lab, una vetrina per lo sviluppo di film e serie tv dopo la pandemia

Quest'anno il TorinoFilmLab ha investito in svariate iniziative rivolte all’industria italiana: talk e masterclass organizzate all’interno di Torino Film Industry e training dedicati a produttori emergenti e a progetti di serialità televisiva.

TFI Torino Film Industry | 17-24 Novembre 2020

TFI Torino Film Industry comprende la quinta edizione del Torino Short Film Market, organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass curate dal TorinoFilmLab e gli eventi dei Production Days, organizzati dalla Film Commission Torino Piemonte.

TorinoFilmLab presenterà un Pitch Realization Workshop in cui Christopher Mack (Netflix) spiegherà come proporre un progetto di serialità a potenziali buyer e una talk dove la regista argentina Lucrecia Martel rivelerà alcuni dettagli sul suo progetto CHOCOBAR (supportato da TFL). Inoltre, l’autore e regista libanese Michel Kammoun condividerà pratiche di script development, mentre la sceneggiatrice e story editor Eszter Angyalosy (Ungheria) svelerà le migliori tecniche per far innamorare gli spettatori di una serie TV.

TFL Up & Coming Italia

TFL Up & Coming Italia è un programma di tutoraggio per 6 produttori emergenti che stanno muovendo i primi passi verso la coproduzione internazionale. Comprende sessioni di formazione su misura con esperti di produzione, sales e pitch, e la partecipazione al TFL Meeting Event per scoprire i progetti TFL sviluppati durante l'anno. Il programma si conclude con la sessione di pitching dei progetti e gli incontri one-to-one con professionisti internazionali durante i Production Days della TFI.

SeriesLab Italia

SeriesLab Italia è un’iniziativa di training per sceneggiatori professionisti provenienti dall’Italia, che stanno sviluppano una serie TV originale. Da dicembre 2019 fino alla presentazione dei progetti che ha luogo durante il TFL Meeting Event, il programma segue l’intero processo di creazione e mette in connessione i principali player del settore televisivo.