Polastri (Forza Italia): "Un fallimento la pedonalizzazione di corso Marconi"

"Possiamo dire che sia i residenti che la quotidianità si sono già espressi e che la sperimentazione della pedonalizzazione di Corso Marconi è terminata con esito negativo?", così l'esponente di Forza Italia, Stefano Polastri, su una delle zone di Torino che sta cambiando volto in questi anni.



Secondo l'azzurro, con poco successo: "Due fioriere, viale centrale nel tratto tra via Madama Cristina e corso Massimo D’Azeglio chiuso. Dopo 3 settimane anche il controviale fino a via Ormea, davanti alla scuola Manzoni. Novanta parcheggi volatilizzati, senza pensare e dare soluzioni ai residenti e non che alla sera girano e rigirano senza speranza alcuna. E si dovrebbero arrangiare con alcuni spiccioli recuperati su corso Massimo?".



"Anche Forza Italia con buonsenso e convinzione appoggia la petizione dei residenti per ritornare alla "normalità" - conclude - auspicando fermamente che questo "esperimento", nato e calato non certo in nome di una programmazione puntuale, ascolto e condivisione con il territorio, sia dichiarato chiuso al più presto. Oggi più che mai, con la crisi epidemiologica per cui è necessario oltretutto agevolare il movimento dei privati con mezzi propri, una tale scelta non ha ragione d’essere".

Non si prolonghi l’agonia fino al 31 dicembre e si prenda atto della realtà.