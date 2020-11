Fallita Utet Grandi Opere, va avanti Utet Libri

E' fallita la Utet Grandi Opere, sezione della grande casa editrice fondata a Torino nel 1791 dai fratelli Pomba. Continua invece l'attività di Utet Libri, che fa parte del gruppo De Agostini.

Utet Grandi Opere nel 2013 era stata ceduta da De Agostini Editore a Fmr Art'è. Il suo nome è legato a dizionari, come lo storico Battaglia, enciclopedie e libri d'arte.

I responsabili di Utet Libri scrivono sul profilo Twitter: "Siamo davvero molto dispiaciuti per Utet Grandi Opere, ma ci teniamo a precisare che la notizia non riguarda Utet Libri. Noi continuiamo e continueremo a pubblicare come prima".