Libero Scambio, l'appello della Circoscrizione 7: “No alla chiusura”

Nonostante la chiusura forzata, dovuta all'inserimento del Piemonte nella zona rossa per il contrasto al covid-19, il Mercato del Libero Scambio continua a far parlare di sé. A unirsi al coro dei contrari alla fine dell'attuale BalùGreen di Via Carcano (annunciata a ottobre dall'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca, ndr) è la Giunta della Circoscrizione 7, autrice di un appello al prefetto di Torino Claudio Palomba, alla sindaca Chiara Appendino e al governatore Alberto Cirio.

A essere riconosciuto, in questo caso, è il suo valore come “ammortizzatore sociale” in grado di garantire risorse per la sussistenza a persone in difficoltà economiche: “Abolirlo – commenta il presidente Luca Deri – senza prevedere altre misure di sostegno al reddito significherebbe causare la creazione di nuovi mercati abusivi, come già avvenuto in passato, sparsi per la città ed estremamente difficili da controllare o bloccare. Inoltre, si andrebbe controtendenza rispetto alla secolare storia di solidarietà torinese basata sulla concertazione e sul dialogo nel rispetto di leggi e regolamenti”. “A ciò - aggiunge il coordinatore al commercio Michele Crispo – si somma la crisi economica che ha colpito la nostra città a causa della pandemia: la situazione è diventata molto critica per moltissimi cittadini e il Libero Scambio rappresenta comunque l'unica alternativa per le fasce più deboli”.

Secondo la Giunta, questo momento di “pausa” potrebbe servire per “allineare il BalùGreen alle altre aree mercatali simili, rivalutando la sua collocazione alla luce della mancata attuazione di una delibera che prevedeva di destinare l’area tra via Nievo e via Varano a verde di pubblica fruibilità”.