Una rapida introduzione al Bitcoin

Puoi usare il tuo Bitcoin proprio come i soldi normali. Le transazioni vengono inviate e ricevute direttamente tra una persona e l'altra, sia per scopi personali che aziendali.

Puoi anche scegliere di archiviare i tuoi soldi come Bitcoin. Se stai immagazzinando quantità maggiori, considera l'acquisto di un portafoglio hardware per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al tuo spazio di archiviazione.

Bitcoin: una moneta reale per acquisti reali

Se sei un imprenditore, puoi accettare pagamenti dai tuoi clienti in Bitcoin. In questo modo si ottengono vari vantaggi, come il fatto che non sono possibili storni di addebito fraudolenti.

Puoi accettare pagamenti sia Bitcoin Cash che Bitcoin ma consigliamo Bitcoin Cash poiché le transazioni sono più economiche, veloci e affidabili!

Ad ogni modo, per poter accettare Bitcoin come azienda, hai bisogno di due strumenti. La prima, come anticipato, è un'app di portafoglio digitale sicura, dove riceverai i pagamenti in Bitcoin.

Il secondo è un gateway di pagamento Bitcoin (attività online) o un'app point-of-sale (attività in negozio).

Che tu abbia acquistato, ricevuto o guadagnato Bitcoin, puoi scegliere di cambiarlo sia con le valute tradizionali (fiat) che con altre valute digitali.

Uno dei modi più semplici per farlo è attraverso uno scambio di criptovaluta. Puoi creare un account su una piattaforma di scambio Bitcoin e, dopo aver verificato la tua identità, sarai in grado di vendere la tua moneta digitale.

Le transazioni Bitcoin sono particolarmente sicure.

I computer che alimentano la rete Bitcoin elaborano e verificano continuamente le ultime transazioni mentre le persone inviano e ricevono denaro.

Queste transazioni sono registrate pubblicamente su un registro digitale globale chiamato "blockchain". Ogni volta che un nuovo elenco di transazioni (chiamato "blocco") viene aggiunto alla blockchain, ogni precedente transazione Bitcoin viene ripetutamente riconosciuta dalla rete.

Puoi controllare quante volte è stata effettuata una transazione cercando l'ID della transazione (chiamato TXID) in qualsiasi block explorer.

Poiché non è necessario condividere la tua identità per scaricare un portafoglio digitale, è più privato di un conto bancario. Tuttavia, Bitcoin non è una moneta per la privacy: la blockchain è pubblica per tutti, il che significa che tutte le transazioni possono essere visualizzate.

Per mantenere le tue transazioni Bitcoin più private puoi usare un indirizzo diverso per ogni pagamento.