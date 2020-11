Circoscrizione 7, in arrivo interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico

La Città di Torino ha in programma un piano di manutenzione straordinaria del verde pubblico (per un totale di 950mila euro) che, sul territorio della Circoscrizione 7, prevede la sistemazione del giardino “Vito Scafidi” di Piazza Chiaves (quartiere Vanchiglietta) e di lungo Po Machiavelli, corso San Maurizio e corso Regina Margherita; al progetto di fattibilità tecnica è stato dato, durante l'ultimo Consiglio Circoscrizionale, parere favorevole.

Durante lo stesso Consiglio, l'ente decentrato ha effettuato ulteriori richieste di intervento su alcune aree giudicate altrettanto prioritarie: tra queste, la messa in sicurezza e il ripristino della parte di giardini “Padre Pellegrino” (Borgo Dora) dove sorgeva il pallone aerostatico “Turin Eye”, la manutenzione della pavimentazione deteriorata ai giardini “Madre Teresa di Calcutta” (Aurora), l'installazione di giochi per bambini in piazzale Fontanesi (Vanchiglietta) e la riqualificazione del giardino all'angolo tra via Saint Bon e via Damiano (Aurora).