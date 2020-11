L'arco di Moncalieri illuminato di viola per la Giornata Mondiale del bambino Prematuro

In un clima completamente diverso e libero dalla pandemia, lo scorso anno il reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale Santa Croce aveva organizzato, con l'aiuto dell'associazione "Amici della Neonatologia di Moncalieri”, un paio di momenti di festa e di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale del bambino Prematuro.

Il primo si era svolto al 45° parallelo con la presenza di tantissimi bambini, genitori e operatori che avevano coinvolto i passanti in un festoso balletto. L’altro momento, più riservato ma non per questo meno piacevole, si era svolto in reparto all'ospedale. In quello era intervento, alla presenza di molti genitori di ex prematuri, il sindaco Paolo Montagna ed un flash mob che aveva rallegrato bambini, genitori e personale del reparto.

“Oggi, per i noti problemi legati al Covid – dice il dottor Antonio Marra, direttore della Pediatria e della Neonatologia – che impediscono gli assembramenti, abbiamo pensato insieme alle altre tre Terapie Intensive Neonatali della provincia di Torino (le due Tin del S. Anna, quella del Maria Vittoria e la nostra del Santa Croce) di organizzare una conferenza online in cui verrà cantata una stessa canzone in ogni Tin e di farne un video da proporre poi in rete per i genitori. Inoltre pensavamo di dedicarci ad un progetto “nostro” con la realizzazione di un videocollage del personale e dei genitori da caricare sui nostri social”.

Per l’occasione l’arco di ingresso alla Città di Moncalieri da Borgo Navile, la storica Porta Navina, sarà illuminato di viola.