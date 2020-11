Bar tabacchi di Moncalieri multato e chiuso per 5 giorni, la protesta del titolare spopola su Facebook

La polizia locale lo ha multato e chiuso il suo 'bar-tabaccheria' per cinque giorni e lui ha filmato tutto accusando i vigili di abuso di potere e pubblicato il video su Facebook.

È accaduto a Moncalieri, dove il proprietario del 'Bar Paris', in strada Carignano, è stato sanzionato per 400 euro perché una persona beveva il caffè vicino alla porta d'ingresso. "Un vero e proprio abuso di potere - ha denunciato l'uomo mentre riprendeva la scena in un video diventato virale - Mi hanno chiuso il locale perché c'era una persona anziana di 80 anni seduta sulla proprietà privata, mentre due giorni prima mi avevano detto che poteva stare lì".

A chiedere l'intervento della municipale alcune segnalazioni dei residenti che hanno denunciato il fatto che fuori dal locale c'erano troppe persone, fatto però non rilevato dalla polizia municipale.